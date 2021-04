À l'instar d'autres pays européens, les Pays-Bas entament depuis quelques jours un déconfinement progressif. Dans ce cadre, les restaurateurs et cafetiers néerlandais auront l'opportunité de rouvrir leurs terrasses à partir du mercredi 28 avril, et ce, entre 12h et 18h. Cette reprise, bien qu'elle soit conditionnée au respect d'une multitude de règles - tables de 2 personnes maximum, distanciation, réservation indispensable au préalable - pourrait bien donner des idées aux Belges, qui eux, ne pourront savourer un verre en terrasse qu'à partir du 8 mai.Mais les autorités néerlandaises sont claires: les Belges ne sont pas les bienvenus. En effet, à son arrivée aux Pays-Bas, chaque citoyen belge doit immédiatement observer une quarantaine de dix jours et se soumettre à un test PCR. La quarantaine peut être levée après cinq jours, à condition d'un test négatif.

Très peu d'exceptions à la règle

Une information confirmée ce mercredi par Axel Dees, porte-parole du ministre néerlandais de la Santé: " Même si c'est juste pour une demi-heure, pour faire les courses ou aller boire un verre: en tant que Belge, vous devez vous placer en quarantaine à votre arrivée", a-t-il déclaré à nos confères du Nieuwsblad.



Par ailleurs, M. Dees souligne que seuls les travailleurs frontaliers, les personnes qui étudient de l'autre côté de la frontière ou qui ont un motif familial impérieux ne doivent pas être suivre de quarantaine : "Il s'agit de l'essentiel. Vous devez vous mettre en quarantaine pour tout le reste. Que vous entriez dans le pays à vélo, en voiture ou par tout autre moyen de transport."



À noter que même si les voyages non-essentiels ne sont désormais plus interdits, les autorités belges les déconseillent tout de même fortement. Les Belges désireux de profiter d'une bière en terrasse devront donc encore s'armer de patience.