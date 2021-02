Les trois points clés du plan d'attaque de la Commission européenne contre les variants du Covid-19 Europe OleB

"Jusqu’à présent, les vaccins approuvés en Europe semblent être efficaces contre les variants. Mais ces variants sont plus infectieux. C’est-à-dire : plus il y a de contaminations, plus il y aura de variants possibles. Et ces variants pourraient être plus résistants aux vaccins existants", a averti la présidente, en présentant le plan de défense contre les variants de la Commission intitulé "incubateur Hera". Ce plan s’appuie sur trois axes.