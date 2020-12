Exécutions de civils et de prisonniers de guerre, profanations de corps, décapitations, armes à sous-munitions dans des zones civiles… la guerre de six semaines qui a fait près de 7 000 morts parmi les soldats arméniens et azéris au Haut-Karabakh a aussi connu ses atrocités, ses crimes de guerre.

De nombreuses vidéos circulaient depuis plusieurs semaines et il a fallu du temps pour que les organisations de défense des droits de l’homme les analysent et en vérifient l’authenticité. Certaines en effet montraient des images de décapitations en Libye ou de narco-trafiquants en Colombie.