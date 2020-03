Avec plus 9 000 personnes touchées et plus de 400 décès, l’Italie est le pays de l’Union européenne le plus sévèrement touché mais la lutte contre l’épidémie de coronavirus est désormais l’affaire de tous : la maladie Covid-19 est disséminée dans tous les Etats membres, même si dans certains, moins d’une dizaine de cas ont été répertoriés jusqu’ici.

Répondant à la demande de plusieurs Etats membres, le président du Conseil européen Charles Michel a organisé mardi soir la tenue d’un sommet en visiconférence auquel étaient conviés les leaders des Vingt-sept, les présidentes et président de la Commission, Ursula von der Leyen, de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, de l’Eurogroupe, Mario Centeno, et le Haut représentant pour la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell.

Au terme des deux heures trente qu’a duré cette réunion à distance, Charles Michel et Ursula von der Leyen ont expliqué à la presse les quatre domaines prioritaires pour lesquels les Etats membres et les institutions européennes ont décidé d’accentuer leur coordination et leur coopération. Afin d'assurer l'efficacité de ces dernières, la Commission prendra des contacts téléphoniques quotidiens avec les ministres de la Santé et des Affaires intérieurs des Vingt-sept.