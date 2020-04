La définition d’une stratégie commune de relance de l’économie européenne est une équation à multiples inconnues. Tant d’inconnues que les chefs d’État et de gouvernement des Vingt-sept n’en seront pas venus à bout à l’issue de leur réunion en visioconférence. Celle-ci commencera ce jeudi à partir de 15 heures, se terminera… quand elle se terminera, et ne sera qu’une première étape. "Il faut être lucides : on va avoir une discussion qui va se prolonger encore au moins quelques semaines sur la relance", préface un diplomate d’un État membre.

En prenant des mesures de confinement, plus ou moins sévères, pour tenter d’endiguer la pandémie de Covid-19, les États membres ont plongé l’économie européenne en coma artificiel. La façon dont ils parviendront à la réanimer, en faisant en sorte que chaque pays soit en état de lancer la reconstruction, sera le vrai test de résistance de l’Union.