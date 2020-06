Les habitants de Levallois-Perret ont été surpris de voir Patrick Balkany s'essayer à quelques pas de danse à l'occasion des fêtes de la musique ce week-end. Sorti de prison il y a quatre mois à cause d'une "dégradation manifeste" de son été de santé, l'ex-maire de la commune française des Hauts-de-Seine semble avoir retrouvé la forme.

Les images font le tour des réseaux sociaux depuis qu'elles ont été mises en ligne ce dimanche soir. Sur un tube de rap, Patrick Balkany se dandine dans les rues de sa ville, celle où il était maire. Complètement pris dans la musique et visiblement en pleine forme, l'homme politique de 71 ans danse comme s'il était seul dans son salon.

En dehors du fait que la scène prête à rire, elle reste surprenante si on se souvient qu'il y a quatre mois, Patrick Balkany a été libéré de prison car il présentait un "état dépressif marqué" et "incompatible avec une détention ordinaire". Incarcéré dès le 13 septembre dernier, il avait donc pu quitter la prison le 12 février, avant d'être condamné en mai (avec son épouse) à cinq ans de prison ferme pour blanchiment aggravé de fraude fiscale, une peine sans incarcération immédiate. Au lendemain de sa libération, sa famille disait de lui qu'il n'était "plus qu'un septuagénaire fragile", "qui avait perdu près de 30 kg en cinq mois". Mais il semblerait que Patrick Balkany ait repris du poil de la bête.