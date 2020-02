Europe Libye: au bout d'une discussion difficile, les Vingt-sept s'accordent pour redéployer des navires en Méditerranée Maria Udrescu

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell semblait pessimiste lundi, lors de son arrivée à la réunion des vingt-sept ministres des Affaires étrangères à Bruxelles. “Je ne pense pas qu’aujourd’hui nous allons pouvoir (décider)” la réactivation de l’opération navale Sophia et le redéploiement de navires en Méditerranée, avait-il prédit. Pourtant, au bout d’une longue et difficile discussion, les Vingt-sept sont parvenus à un accord politique pour lancer une nouvelle opération satellitaire, aérienne et maritime afin de surveiller le respect de l’embargo sur les armes en Libye.