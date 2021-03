Limogeage du gouverneur de la Banque centrale, traque contre le parti pro-kurde,.. : Erdogan prépare ses rendez-vous internationaux à sa manière ! Europe Hubert Leclercq

© Depo Photos/ABACA

Recep Tayyib Erdogan, le président turc, est un des invités du sommet européen virtuel de ces jeudi et vendredi. En fin de semaine dernière, il s’est entretenu avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Charles Michel. Les deux interlocuteurs cherchaient un geste de l’homme fort d’Ankara et attendaient de lui qu’il "crée les conditions d’une relation apaisée avec l’Union européenne", selon un diplomate moyennement convaincu tant par la démarche que par la réponse du président Erdogan.