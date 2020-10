M. Frost a indiqué sur Twitter qu’il avait eu une discussion "constructive" avec son homologue Michel Barnier, négociateur en chef de l’Union. Il n’en a pas moins ajouté que Londres attendait encore "un changement fondamental" de la position européenne avant de reprendre les négociations.

Plus tôt dans la journée, M. Barnier avait, via le même canal, exprimé la disponibilité de l’Union pour "intensifier les discussions sur tous les sujets, sur base de textes juridiques", disant attendre la réaction de Londres. Même si les chefs d’État et de gouvernement des Vingt-sept ont donné au Français une certaine marge de négociation, fondamentalement, mais le mandat qu’ils lui ont donné reste inchangé : ils entendent que le Royaume-Uni s’engage à mener une concurrence loyale en échange d’un accès sans restriction au marché européen, à garantir que les pêcheurs de l’UE continueront à avoir accès aux eaux britanniques et à établir un mécanisme efficace de résolution des différends.

Ce retard au rallumage des discussions amoindrit les chances que les deux parties parviennent à un accord sur les relations qu’elles entretiendront à la fin de la période de transition, le 1er janvier 2021. Du côté européen, on estime qu’il ne reste que deux ou trois semaines aux négociateurs pour conclure un accord qui devrait ensuite être ratifié par le Parlement britannique et le Parlement européen. L’Union européenne s’inquiète par ailleurs du travail qui reste à effectuer dans la mise en œuvre de l’accord de retrait, et en particulier de son protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord.