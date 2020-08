Le président biélorusse, souvent qualifié de dernier dictateur d’Europe, avait pourtant réussi à polir son image auprès des Occidentaux, si bien qu’Européens et Américains ont levé leurs sanctions contre le régime en 2016. Sans pour autant devenir fréquentable, Alexandre Loukachenko n’était plus non plus vraiment infréquentable. Portrait.