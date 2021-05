Lutte contre la pauvreté et les inégalités : l'Europe "sociale" au coeur du sommet européen de ce week-end Europe Maria Udrescu

© Reporters/DPA

Alors qu’elle constitue l’une des premières puissances économiques du monde, l’Union européenne peine à lutter efficacement contre la pauvreté de ses citoyens. Face à ce constat, et à celui des conséquences économiques et sociales de la pandémie de Covid-19, dirigeants européens, représentants des institutions de l’UE et partenaires sociaux sont invités à Porto, vendredi et samedi, pour tenter d’étoffer et concrétiser à terme l’Europe sociale, parent pauvre de la construction européenne.