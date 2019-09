Le président s'est montré "à la hauteur" face à Jair Bolsonaro,a estimé Nicolas Hulot ce samedi 7 septembre à Bordeaux.

"L'attitude du président Macron a été à la hauteur. À un moment, il faut sortir de la diplomatie molle et quand il a traité le président Bolsonaro de menteur (sur ses engagements environnementaux, ndlr), il n'a fait que dire la vérité", a déclaré l'ancien ministre démissionnaire à l'issue d'une conférence sur l'Amazonie.

"Quand on menace ou agit pour détruire la forêt amazonienne, quand on est complice de ça comme l'est Bolsonaro, on est complice d'un crime contre l'humanité", a déclare Nicolas Hulot.

La plus grande forêt tropicale du monde est grignotée depuis des semaines par des incendies, dont les spécialistes estiment qu'ils sont largement dus à la déforestation, en rapide progression au Brésil depuis l'élection de Jair Bolsonaro.