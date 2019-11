"Ce n’est pas une déclaration. C’est une insulte. L’ambassadeur de Turquie sera convoqué pour s’expliquer." L’Élysée a réagi fermement vendredi à la dernière déclaration incendiaire du président turc Recep Tayyip Erdogan qui témoigne des relations de plus en plus difficiles entre Paris et Ankara sur le dossier syrien.

"Fais d’abord examiner ta propre mort cérébrale", a lancé Erdogan vendredi au président Emmanuel Macron dans un discours dans une université d’Istanbul. "Les déclarations de Macron sont le reflet d’une compréhension malade et superficielle", a-t-il ajouté.

À la veille d’un sommet de l’Otan à Londres, ces 3 et 4 décembre, cette nouvelle diatribe exprime un désaccord profond avec la Turquie sur l’opération qu’elle mène actuellement dans le nord de la Syrie.