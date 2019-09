C’est un de ces sujets abrasifs qu’Emmanuel Macron s’est fait une spécialité de soulever au moment où on s’y attend le moins. Alors que chacun attendait une rentrée sous le signe des sujets économiques (budget), sociaux (retraites) et sociétaux (lois bioéthiques), le chef de l’État a décidé de placer sur le devant de la scène la question ô combien sensible de l’immigration. D’abord, sous la forme d’un débat sur ce thème, qui se tiendra le lundi 30 septembre à l’Assemblée nationale. Ensuite, par le biais d’un certain nombre de déclarations, tenues la semaine dernière devant les parlementaires LREM, et largement diffusées par la presse.

L’hôte de l’Élysée n’a pas pris de gants pour aborder le sujet. "En prétendant être humanistes, on est parfois trop laxistes", a-t-il lancé tout à trac, avant d’ajouter que "la gauche n’a pas voulu regarder ce problème pendant des décennies". Et de conclure : "La question est de savoir si nous voulons être un parti bourgeois ou pas."

(...)