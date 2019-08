"Le Brexit n'a pas été évoqué une seule seconde lors de ce sommet du G7", iniste le président français Emmanuel Macron face à la journaliste de France Télévisions, Anne-Sophie Lapix. "Une erreur?", rétorque-t-elle. "Non", répond le chef de l'Élysée, qui s'explique: "Le Brexit est désormais une crise Britannique. Nous, nous sommes au clair."

Toutefois, la probabilité d'une divorce sans accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni pèse désormais dans la balance. "Il faut se préparer au pire. Ce n’est pas ce que je souhaite, je ferais tout pour que ça n’arrive pas. Mais s’il n’y a pas d’accord, on est prêt", souligne le président français. " Son crédo? "Protéger l'Europe, ses consommateurs et ses citoyens."

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre britannique Boris Johnson avait confié qu'il était "à peine plus optimiste" sur la possibilité de trouver un accord sur le Brexit.