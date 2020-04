Comment la crise du coronavirus a métamorphosé Emmanuel Macron © AFP Europe Benjamin Masse

Le président de la République réfléchit déjà à des changements politiques et sociétaux profonds.



Autant les "gilets jaunes" avaient fait mûrir le président de la République, autant l’épidémie de Covid-19 a opéré en lui une mutation radicale, venant questionner ses certitudes les plus intimes.



Lui qui fut élu par les gagnants de la mondialisation voit désormais moult vertus au "localisme", et au rapprochement entre les lieux de production et de consommation