Même s’il faudra attendre ce mercredi 9 h pour que soit annoncé le résultat du vote du Parlement européen sur l ’accord commercial et de coopération conclu par l’Union européenne (UE) et le Royaume, le suspense est inexistant. La seule inconnue est l’ampleur de la majorité parlementaire qui aura donné son feu vert à la ratification de l’accord qui encadre les relations entre l’Union et son ancien État membre. Ce n’est cependant pas sans réserve que les députés européens ont donné leur blanc-seing à cet accord post-Brexit, alors qu’ils constatent que le Royaume-Uni s’autorise à ne pas appliquer des dispositions de l’accord de retrait, entré en vigueur le 1er février 2020.