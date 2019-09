Rien que pour cela, au-delà et en dépit de tout le reste, Jacques Chirac restera dans l’Histoire. Pour les mots forts et justes qu’il prononça, relatifs à une page douloureuse de l’Histoire de France à propos de laquelle ses prédécesseurs – et François Mitterrand, singulièrement – avaient, eux, fait l’impasse. C’était le 16 juillet 1995...