De premiers incidents ont éclaté jeudi peu avant 16H00 à Paris en tête de la manifestation contre la réforme des retraites qui rassemblait des milliers de personnes dans la capitale, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Une remorque de chantier a été retournée et incendiée près de la Bourse du travail, non loin de la place de la République, et plusieurs vitrines brisées tandis que les forces de l'ordre essuyaient des jets de projectile et répliquaient par des tirs de lacrymogène.

Dans une atmosphère tendue, des militants radicaux des "Black blocks" ont alors avancé sur le boulevard Magenta derrière une banderole "Marx ou crève" avant d'être repoussés vers la place de la République par l'arrivée de brigades de la police nationale.

A quelques centaines de mètres de là, vers gare de l'Est, le cortège officiel rassemblait, lui, des dizaines de milliers de personnes dans le calme et se dirigeait vers Nation, sa destination finale.

Quelque 6.000 membres des forces de l'ordre ont été déployés dans la capitale pour faire face aux risques d'incidents et de dégradations.