Des témoins ont rapporté l'arrestation lundi de Maria Kolesnikova, importante figure de l'opposition bélarusse et l'une des seules ayant choisi de ne pas s'exiler à l'étranger, a indiqué son équipe de campagne sur fond de répression du mouvement de protestation.

Selon les témoignages recueillis par ses alliés politiques, Mme Kolesnikova a été emmenée dans un véhicule lundi matin par des inconnus et ne répond plus à son téléphone. Elle est membre du "conseil de coordination" de l'opposition, contre lequel les autorités du Bélarus ont engagé des poursuites judiciaires.

Plus de 600 arrestations

"Au total, 633 personnes ont été interpellées hier pour infraction à la loi sur les événements de masse", a indiqué le ministère de l'Intérieur bélarusse dans un communiqué.

Selon le ministère, 363 d'entre elles restaient en détention provisoire lundi dans l'attente de l'examen de leurs dossiers par les tribunaux.

Il s'agit du plus grand nombre d'arrestations à une manifestation d'opposition depuis les premières protestations ayant suivi la présidentielle du 9 août, sévèrement réprimées par les forces de l'ordre.

Plus de 100.000 personnes ont défilé dimanche dans le centre de Minsk à l'appel de l'opposition pour le quatrième weekend consécutif de mobilisation massive, malgré un impressionnant déploiement des forces de l'ordre et de l'armée dans la capitale.

Des images ont montré des hommes cagoulés, en civil et armés de matraques circulant dans le centre-ville et pourchassant des manifestants. D'autres actions de protestation ont eu lieu dans de nombreuses villes du pays, notamment à Grodno (ouest) ou Brest (ouest).

Alexandre Loukachenko, 66 ans dont 26 à la tête du Bélarus, continue d'exclure tout dialogue et recherche le soutien de Moscou. Loin de reculer, les autorités ont multiplié la semaine dernière les arrestations en réponse à la mobilisation des étudiants.

La répression avait été particulièrement brutale dans les premiers jours suivants l'élection du 9 août. Au moins trois personnes avaient été tuées, des dizaines blessées et plus de 7.000 interpellées durant les premières manifestations. De nombreux cas de tortures et de mauvais traitements avaient aussi été documentés.