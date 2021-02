Manque de doses, lenteur, patients laissés pour compte... En Allemagne, dix fabricants de vaccins ont dû rendre des comptes Europe Delphine Nerbollier, correspondante en Allemagne

Davantage de clarté du côté des fabricants de vaccins, voilà ce qu’ont obtenu lundi les autorités fédérales et régionales allemandes. Dix laboratoires pharmaceutiques, tels que BioNtech, Astrazeneca, Moderna, Johnson&Johnson et Curevac, ainsi que les représentants de la branche pharmaceutique et de la Commission européenne, ont participé à un sommet exceptionnel, en digital, autour de la chancelière Angela Merkel et des dirigeants des seize Bundesländer.