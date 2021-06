M. Draghi veut "s'employer à ce que la finale du championnat européen ne se déroule pas dans un pays où les contagions sont en train de croître rapidement", a déclaré le président du Conseil italien, interrogé sur ce sujet lors d'une conférence de presse conjointe avec la chancelière allemande Angela Merkel.

La semaine dernière, des rumeurs circulaient sur un déplacement des demi-finales et la finale de l'Euro, prévues à Londres, soient déplacés à Budapest à Hongrie à cause des mesures sanitaires en Grande-Bretagne, qui empêcheraient la présence de milliers d'invités et de sponsors. La Puskas Arena de Budapest est en effet le seul stade de l'Euro à ne pas bénéficier d'une limitation de public.