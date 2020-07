L'Autriche compte près de 100 nouvelles contaminations quotidiennes en ce mois de juillet. Porter un masque redevient indispensable dès ce vendredi, annonce le chancelier Sebastian Kurz. En réaction à la hausse des résultats positifs, le port du masque obligatoire fera son retour dans les supermarchés, les banques et les bureaux de poste. Il était déjà requis au mois d’avril, mais les mesures avaient été assouplies depuis.

Le pays s’apprête également à contrôler plus sévèrement les entrées dans le pays à la frontière avec la Slovénie et la Hongrie. Beaucoup de cas d’infection rapportés récemment sont des voyageurs arrivant de l’ouest des Balkans. Dorénavant, les touristes revenant de cette région devront être munis d’un résultat de test négatif. Celui-ci ne devra pas avoir plus de 72 heures. Le gouvernement affirme aussi que les arrivées en provenance de pays à risque seront uniquement tolérées si le voyageur peut fournir des résultats négatifs. Le test devra être effectué par un laboratoire agréé par les autorités autrichiennes.

Suite à de nouveaux clusters dans des églises, le gouvernement annonce également que seront fermés les lieux de culte si un membre de la communauté est contaminé.