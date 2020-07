"Une arnaque grosse comme une maison !" Matteo Salvini n’a pas perdu l’habitude des raccourcis faciles et des slogans populistes. Accompagné d’Alberto Bagnai, le responsable économique du parti, un homme connu pour ses positions "anti-euro", le chef de la Ligue s’est exprimé sur l’accord européen qui permet à l’Italie d’empocher 209 milliards d’euros. "Ce prêt d’argent n’arrivera qu’au deuxième trimestre de l’année prochaine", critique l’ancien vice-Premier ministre, "l’Italie a besoin de cet argent immédiatement, sans oublier les conditions et la mise sous tutelle de notre pays, obligé de faire les réformes dictées par l’Europe, sur les pensions, le travail, la santé, la fiscalité, l’instruction. Et vous pensez vraiment qu’avec ces réformes voulues par d’autres pays l’Italie sera plus compétitive ? Vous pensez vraiment que la France et l’Allemagne ont intérêt à relancer l’Italie ? C’est une arnaque !"