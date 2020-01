EuropeReportage Matteo Salvini veut s’emparer de la forteresse rouge Valérie Dupont, envoyée spéciale en Émilie-Romagne

"P our moi, la victoire la plus belle sera celle du 26 janvier prochain, en Émilie-Romagne, car ce sera un jour historique, un jour qui changera l’histoire politique de tout le pays !" Casquette Ferrari vissée sur la tête, Matteo Salvini profite de sa présence sur les terres de la voiture mythique, pour parler de victoire. "Enzo Ferrari disait toujours que la plus belle des victoires est celle qui doit encore arriver", ajoute-t-il face aux sympathisants de son parti venus pour l’écouter. Reportage.