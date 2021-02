La cour d’appel de Versailles juge, à partir de ce mercredi, un couple burundais, Candice et Gabriel Mpozagara, pour "traite d’être humain". En première instance, en 2019, les accusés avaient été condamnés à deux ans de prison avec sursis et 70 000 euros de dommages et intérêts à leur victime, Méthode Sindayigaya, pour "soumission à un travail forcé" et "conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité" par le tribunal correctionnel de Nanterre (Hauts-de-Seine).