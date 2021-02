Ce jeudi 18 février, le magazine français Challenges révélait que le président Emmanuel Macron avait récemment pris quelques kilos. Une information rapidement confirmée par l'Elysée, qui s'est d'ailleurs félicitée de cette nouvelle, y voyant la preuve que le président s'est bien remis du Covid-19.", a déclaré le Palais. "".

L'annonce de la prise de poids du chef de l'Etat a en tout cas fait sourire de nombreux Français, à commencer par la ministre des Sports Roxana Maracineanu. Invitée sur France Info ce vendredi matin, elle a gentiment taquiné le chef de l'Etat sur ses quelques kilos supplémentaires: "Emmanuel, fais du sport! Mets toi au sport, comme moi", a-t-elle suggéré avec amusement.

L'occasion pour la ministre de rappeler les bienfaits du sport pour la santé en général. "Moi aussi j'ai pris du poids, mais j'ai décidé de me remettre à l'activité physique et sportive. On doit tous s'y mettre parce que sinon, ça va être dur au sortir de la crise", a-t-elle prévenu. L'ancienne nageuse a toutefois reconnu que la situation n'était pas la plus propice pour maigrir : "La situation est compliquée, que ce soit pour le chef de l'État, pour tous les ministres, pour moi. On ne s'attendait pas à avoir un mandat comme celui-là".