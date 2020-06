Edward Zammit Lewis assure que le gouvernement entend faire la lumière sur le meurtre de Daphne Caruana Galizia. Le ministre maltais de la Justice met en avant les réformes mises en place pour améliorer l’état de droit.

En octobre 2017, la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia, qui enquêtait sur la corruption, a été assassinée dans sa voiture piégée. Trois ans plus tard, alors que l’investigation se poursuit et pointe parfois les hautes sphères du pouvoir, ce drame survenu en plein cœur de l’Union hante toujours Malte, ayant jeté une lumière crue sur des failles du système démocratique et juridique du pays. "Ce qui est arrivé à Daphne Caruana Galizia est inacceptable. Cela a laissé une marque indélébile sur notre pays", déclare Edward Zammit Lewis, ministre maltais de la Justice, de l’Égalité et de la Bonne gouvernance. "Malte a beaucoup de travail à faire pour restaurer sa réputation au niveau européen et international", a-t-il concédé, dans un entretien accordé à La Libre Belgique, mettant en avant les réformes et les efforts entrepris "pour signaler que Malte ne plaisante pas avec l’état de droit".