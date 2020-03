Le négociateur en chef de l'Union européenne pour la relation future avec le Royaume-Uni, Michel Barnier, a annoncé jeudi matin sur le réseau social Twitter qu'il avait été testé positif au Covid19.

Le Français, âgé de 69 ans, a assuré qu'il se sentait bien et indiqué qu'il était confiné strictement à son domicile.





L'épidémie de coronavirus qui frappe l'Europe avait déjà conduit le gouvernement britannique à annoncer, mardi, le report du second round de négociations de la nouvelle relation entre l'UE et le Royaume-Uni. Ce round devait se tenir à Londres cette semaine, après un premier tour bruxellois.

La numéro deux de la UK Task Force que dirige Michel Barnier et qui négocie au nom de l'Union, est l'Espagnole Clara Martinez Alberola. Celle-ci fut nommée en 2014 chef de cabinet adjointe du président de la Commmission Jean-Claude Juncker, puis, en 2018 chef de cabinet, position qu'elle exerça jusqu'à la fin du mandat du Luxembourgeois.

Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne le 31 janvier dernier. L'objectif des deux parties est de conclure un accord sur leurs nouvelles relations commerciales, mais aussi dans d'autres domaines, tels que la coopération en matière de sécurité, d'ici le mois de novembre. Cet accord pourrait ainsi être ratifié dans par l'Union et ses Etats membres, ainsi que par le Parlement britannique, avant le 31 décembre prochain.

Le 1er janvier 2021 s'achèvera en effet la période de transition post-Brexit, durant laquelle le Royaume-Uni reste membre de l'union douanière et du marché unique européen, et continue d'appliquer la quasi totalité du droit de l'Union, arrivera à son terme. Si aucun accord n'a été trouvé, la législation européenne cessera de s'appliquer au Royaume-Uni du jour au lendemain, ce qui provoquera un chaos juridique, économique et politique.

L'Union et le Royaume-Uni peuvent décider d'un commun accord, avant le 1er juillet, de prolonger d'un ou deux ans la période de transition, mais le gouvernement britannique dirigé par Boris Johnson a répété à plusieurs reprises que celle-ci s'achèverait à la date actuellement prévue.