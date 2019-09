"Tu vas dire que tu t'appelles Francis. On s'est rencontrés à la prison d'Auxerre. Tu es un ancien braqueur... Avec ta barbe et ton col roulé, ça passera bien." Ces mots sont ceux de Lakhdar, un indicateur de la police parisienne. Il les adresse au journaliste qui vient de lui signifier son envie de s'immerger dans le monde obscur des indics.

Ce journaliste, c'est Alexandre Kauffmann. Pour "Le troisième indic" (Flammarion), il a suivi, durant un an, un escroc qui fume du crack (Lakhdar) et un ancien proxénète vendant de la mauvaise cocaïne (Ayoub) qui, sans scrupule, dénoncent voleurs, agresseurs, dealers et autres marchands d'armes. Interview.