Mort du boss sanguinaire de la mafia napolitaine Raffaele Cutolo

Europe

Le boss mafieux Raffaele Cutolo, surnommé "le professeur" et protagoniste de l'une des périodes les plus sanguinaires de la mafia napolitaine dans les années 70 et 80, est mort mercredi à 79 ans d'une septicémie, a rapporté jeudi la presse italienne.