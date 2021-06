Moscou contraint d’imposer le Spoutnik V aux Russes : "La discrimination est inévitable" Europe Paul Gogo - Correspondant à Moscou

L’explosion des contaminations a poussé les autorités à lever un tabou : la vaccination obligatoire. C’est le maire de Moscou qui a endossé la responsabilité d’annoncer la nouvelle. Pour toucher une population plus large, ce maire de Moscou a décidé de prendre une décision encore plus radicale. Depuis lundi matin, l’accès aux bars et restaurants de la capitale n’est plus réservé qu’aux personnes vaccinées.