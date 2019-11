Europe Dans les grandes villes françaises, la "macronie" peine à trouver son champion Benjamin Masse, Correspondant à Paris

C’est désormais la préoccupation principale des stratèges de la macronie : la préparation des élections municipales dans les grandes villes. Alors que les principales métropoles - dans lesquelles le candidat Macron avait obtenu quelques-uns de ses meilleurs scores aux présidentielles - s’annonçaient comme la vitrine du "nouveau monde" au niveau local, l’équation se révèle finalement plus complexe qu’initialement prévu par les spécialistes élyséens de la carte électorale. C’est le cas en particulier dans les trois plus grandes villes françaises, Paris, Lyon et Marseille.