Et si le cerveau humain était un nouveau domaine de la Défense ? C’est la thèse défendue par le professeur de cybersécurité Jarno Limnell, qui enseigne à l’université Aalto en Finlande.

"On évoque souvent les cinq dimensions de la Défense - air, terre, mer, espace, information. Quelle pourrait être la sixième dimension ? Le cerveau humain et la façon dont on peut l’affecter", dit-il à un groupe de journalistes européens.

(...)