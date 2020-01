Europe "Nous travaillons pour l’Europe, pas pour le Royaume-Uni": les fonctionnaires britanniques gardent leur place dans l'administration européenne Sabine Verhest

Cette nuit-là, "je me suis réveillé à 4h du matin. Ma femme allaitait notre bébé de six semaines. Elle pleurait. Je lui ai demandé : ‘ça va ?’ Elle m’a regardé et m’a dit : ‘vous avez voté la sortie’". Les émotions se sont entrechoquées pour David French, membre du cabinet du président du Comité européen des régions. Sa "femme allemande allaitait (leur) bébé européen" pendant que son pays décidait de quitter l’Union, pour laquelle il travaillait à Bruxelles depuis plus de cinq ans à l'époque. "C’était très émouvant, depuis le début." Conseiller en médias et communication, c’est lui, le Londonien, qui, de surcroît, a dû façonner une réaction européenne au Brexit pour la presse. "C’était un moment étrange."