Nouveau coup porté à la société civile turque: "Le gouvernement pourra désormais décider de démettre nos dirigeants de leurs fonctions et de stopper nos activités" Europe Pierre-Magnani Céline

© AFP Après la justice et les médias, Recep Tayyip Erdogan est déterminé à mettre les ONG sous sa coupe.

"Vous ne ferez pas taire la société civile !" ont lancé 620 ONG et associations de Turquie le 25 décembre pour alerter l’opinion publique. Contrairement à ce que laisse penser son intitulé, la loi sur "la prévention de la diffusion et du financement des armes de destruction massive" les concerne bien directement. Le texte, que le gouvernement a présenté comme une mise en conformité aux standards internationaux, est pourtant dénoncé par Human Right Watch : "Seuls six des articles comprennent des moyens et des règlements pour lutter contre le financement du terrorisme", estime l’organisation.