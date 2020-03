Triste nouveau record en Espagne...

Le nombre de cas confirmés a atteint 78.797, une progression de 9,1% en un jour dans le deuxième pays le plus endeuillé par le Covid-19 après l'Italie, et qui va durcir encore les règles du confinement. Hormis une inflexion jeudi, le nombre de morts quotidiens ne cesse d'augmenter jour après jour en Espagne, où les autorités sanitaires espèrent se rapprocher du pic de contagion, observant un ralentissement du rythme de l'augmentation quotidienne du nombre de cas et de décès ces derniers jours.

Le nombre de personnes guéries a aussi augmenté de 19,7% en 24 heures à 14.709. Après l'Italie, l'Espagne a décidé samedi de durcir les mesures prises pour lutter contre le Covid-19 en ordonnant l'arrêt des "activités non essentielles". "Tous les salariés des activités non essentielles devront rester chez eux durant les deux prochaines semaines", soit jusqu'au jeudi 9 avril, début du week-end de Pâques, a déclaré le chef du gouvernement Pedro Sanchez.

Sont considérées comme activités essentielles la santé, l'alimentation ou l'énergie notamment. Cette mesure doit être approuvée dimanche lors d'un conseil des ministres extraordinaire qui devrait préciser quels secteurs exactement sont visés.

Le but est de réduire encore plus la mobilité et donc la propagation du virus alors que les Espagnols sont déjà soumis depuis mi-mars à un confinement des plus stricts qui a été prolongé jusqu'au 11 avril. Jusqu'ici, ils ne pouvaient sortir de chez eux que pour travailler si le télétravail n'était pas possible, acheter à manger, se faire soigner ou sortir rapidement leur chien.