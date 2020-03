Nouveau triste record en Espagne: 849 personnes perdent la vie en 24 heures © AFP Europe AFP

Le nombre de morts quotidien du Covid-19 est reparti en hausse mardi en Espagne avec 849 décès, un record pour le pays depuis le début de l'épidémie, après le léger repli enregistré lundi, ont annoncé les autorités. Au total, 8.189 personnes ont succombé à la maladie dans le pays, le deuxième plus endeuillé du monde derrière l'Italie. La progression des nouveaux cas confirmés (9.222 en 24 heures à 94.417) a par ailleurs accéléré de nouveau et atteint elle aussi un plus haut, après avoir ralenti depuis le milieu de la semaine dernière.