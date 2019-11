Dirigé par le parti ultraconservateur et eurosceptique Droit et Justice (PiS), reconduit au pouvoir, l’exécutif polonais a entrepris de réformer l’appareil judiciaire du pays, décrit comme "un système corrompu" dans lequel évoluent des juges perpétuant l’ère "postcommuniste". La Commission, en revanche, estime que ces réformes visent à saper l’indépendance du pouvoir judiciaire et à l’inféoder au pouvoir.