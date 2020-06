La police de Dijon (Est de la France) a dispersé lundi soir un attroupement d'hommes cagoulés et armés qui assuraient vouloir défendre leur quartier après trois expéditions punitives menées par des membres de la communauté tchétchène au cours du week-end.

Pour la quatrième soirée consécutive, dans une ville peu habituée à ce genre de trouble, des dizaines de personnes armées de barres de fer et d'armes, dont on ne sait si elles sont factices ou non, se sont rassemblées en fin de journée dans le quartier sensible des Grésilles.

Ces hommes cagoulés pour la plupart ont tiré en l'air, détruit des caméras de vidéo-protection et incendié poubelles et véhicules, ont indiqué à l'AFP des sources policières.

L'intervention s'est terminée vers 22h00, ne laissant que quelques carcasses calcinées de poubelles et de véhicules dans le quartier redevenu calme, a constaté un journaliste de l'AFP. Quatre personnes ont été interpellées, selon la préfecture.

Ce nouveau rassemblement tendu, le quatrième en autant de jours à Dijon, survient après l'envoi lundi d'un renfort d'une centaine de membres des forces de l'ordre, qui a suivi des violences "inédites" ce week-end lors de trois expéditions punitives menées par des dizaines de Tchétchènes, selon la police.

Vendredi soir, samedi soir et dimanche soir, au moins plusieurs dizaines de Tchétchènes, selon la police, se sont rassemblés dans le centre-ville de Dijon puis dans le quartier des Grésilles, dans le cadre d'un apparent règlement de comptes.

Selon des sources policières, l'expédition aurait été lancée à la suite de l'agression, le 10 juin, d'un jeune homme de 16 ans issu de la communauté tchétchène.