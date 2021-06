"On n’efface pas l’expérience Trump" : le partenariat transatlantique ne sera pas le même qu’avant Europe Maria Udrescu

© FLEMAL JEAN-LUC

Le sommet entre les États-Unis et l’Union européenne sera avant tout un sommet de sourires", prédisait, la semaine dernière, un fonctionnaire européen. Traduction : l’enjeu de la rencontre mardi à Bruxelles entre, d’une part, Joe Biden, le nouveau président américain, et, d’autre part, Charles Michel, président du Conseil européen, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, n’est pas tant de résoudre dans l’immédiat les contentieux, notamment commerciaux, qui persistent entre les deux puissances. Il s’agit surtout de signaler au monde entier le "renouvellement du partenariat transatlantique". Même si celui-ci sera forcément différent, tant l’Europe et l’Amérique ont toutes deux été marquées par la présidence de Donald Trump et par le durcissement du contexte géopolitique.