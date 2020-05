La Tunisie et la France ont appelé mardi le Conseil de sécurité de l'ONU au "compromis" sur un projet de résolution sur la pandémie de Covid-19 discuté depuis des semaines et que les Etats-Unis et la Chine continuent de bloquer.

Il s'agit d'un "moment de vérité pour l'Organisation des Nations Unies et le système multilatéral qui fait face à la crise la plus difficile à laquelle l'ONU ait été confrontée depuis la Seconde Guerre mondiale", a dit à quelques médias dont l'AFP l'ambassadeur tunisien Kais Kabtani.

"En étroite coordination avec la France, la Tunisie travaille déjà d'arrache-pied pour présenter un accord d'ensemble final aux parties concernées et compte sur l'esprit de compromis des membres du Conseil", a-t-il ajouté, après l'organisation dans la journée par Tunis et Paris d'une réunion du Conseil visant à débloquer la situation. Selon des diplomates interrogés par l'AFP, cette visioconférence à huis clos n'a pas permis de percée immédiate permettant de programmer un vote de la résolution.

"Les positions de la Chine et des Etats-Unis n'ont pas changé", a indiqué à l'AFP un de ces diplomates. Le texte vise à un renforcement de la coopération internationale et à soutenir un appel du chef de l'ONU - datant du 23 mars - au cessez-le-feu dans des pays en guerre afin de faciliter la lutte contre la pandémie. La Chine réclame une mention dans le texte sur l'Organisation mondiale de la santé (OMS) alors que les Etats-Unis, très critiques à l'égard de cette agence onusienne, n'en veulent pas, selon les mêmes diplomates.

Pour Tunis, il y a "urgence à conclure dans les prochains jours le processus de consultations en cours sur le projet de résolution relatif au Covid-19", a précisé Kais Kabtani. Co-auteure avec la Tunisie du texte en discussions, la France juge aussi indispensable de faire avancer le processus.