Vingt-sept migrants mineurs non accompagnés ont été autorisés à débarquer du navire de l'ONG espagnole Proactiva Open Arms, ancré au large de l'île italienne de Lampedusa, a annoncé samedi l'ONG. "Ils seront évacués par les gardes-côtes de Lampedusa", petite île située entre la Sicile et l'Afrique du Nord, a tweeté l'ONG après que le ministre italien de l'Intérieur d'extrême droite Matteo Salvini a concédé à contrecoeur l'autorisation de débarquer, tout en exigeant que les 106 adultes et deux mineurs accompagnés restent à bord.

M. Salvini a écrit plus tôt une lettre au chef du gouvernement italien Giuseppe Conte dans laquelle il déclare qu'il pourrait autoriser les mineurs "présumés" à quitter l'Open Arms bien que cela soit en "contradiction avec mon opinion".

Six pays de l'UE se sont dits prêts jeudi à accueillir chacun une partie des migrants de l'Open Arms.