Europe Ouvrir les négociations d'adhésion avec la Macédoine du Nord? "C'est la crédibilité de la parole de l'UE qui est en jeu" Maria Udrescu

Mardi, les Vingt-huit ne sont pas parvenus à un consensus sur l'ouverture des négociations d'adhésion avec la Macédoine du Nord et l'Albanie. La discussion va désormais se dérouler au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement, lors du Conseil européen du 17 et 18 octobre 2019. Interviewé par La Libre Belgique à Bruxelles, Nikola Dimitrov, ministre des Affaires étrangères de la Macédoine du Nord, rappelle que son pays a rempli les conditions nécessaires et met en garde : "L’enjeu est la capacité de l’UE à répandre les valeurs européennes. Mais surtout, la crédibilité de sa parole. Peut-on avoir confiance en la parole de l’UE ?"