Boris Johnson reconfine et espère ainsi limiter les effets pervers du Brexit Europe Tristan de Bourbon, correspondant à Londres

© AFP

Depuis ce mardi, l’Angleterre est plongée dans un second confinement national. “Cela signifie que le gouvernement vous demande à nouveau de rester chez vous”, a expliqué le Premier ministre britannique Boris Johnson lors d’une intervention diffusée lundi soir. Les commerces non-essentiels n’ont pas rouvert mardi matin, tout comme les écoles, collèges et lycées – seules les crèches restent ouvertes. Les Anglais ne sont plus autorisés à sortir de chez eux que pour travailler s’ils ne peuvent le faire depuis chez eux, “faire une activité physique, acheter des produits essentiels, obtenir une assistance médicale ou échapper à la violence domestique”.