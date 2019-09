Ce week-end, de nombreux Parisiens se sont mobilisés à l'occasion de la journée mondiale du nettoyage pour ramasser les saletés dans la capitale française.

"Paris poubelle", voici comment de nombreux habitants surnomment la ville lumière ces derniers temps.

"Paris devient vraiment plus sale. C’est sale partout. La ville a besoin d'une politique agressive pour rendre les rues plus propres et plus sûres", a déclaré Matthew Fraser au Guardian. Ce professeur de communication à l'Université américaine de Paris vit dans la ville depuis près de 30 ans. Aujourd'hui, il constate avec dépit que la saleté est bien présente dans les rues de Paris: "La ville est en désordre. Tout est anarchie urbaine", ajoute-t-il.

Le Guardian estime même que Paris est la ville la plus sale d'Europe. A trois mois des élections, la propreté de la ville inquiète. Anne Hidalgo, l'actuelle maire de la ville veut faire de la capitale une ville plus propre et plus saine. Ses partisans trouvent toutefois que la crasse devient un vrai problème. Nul doute que ce sera l'une des priorités des électeurs.

Actuellement, Hidalgo est en tête des sondages mais ses concurrents ont récemment entamé leur campagne.