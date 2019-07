Vous ne nous donnez pas les F-35 ? Très bien, excusez-moi, mais dans ce cas, nous prendrons des mesures à ce sujet et nous nous tournerons vers d’autres". Vendredi lors d’un discours télévisé, Recep Tayyip Erdogan ne pouvait pas mieux éclairer le sentiment général qui prévaut dans le monde des affaires en Turquie et parmi ses alliés de l’Otan. Alors qu’il y a un siècle, la Turquie était solidement ancrée dans le monde occidental par Mustafa Kemal Atatürk, l’actuel président turc se tourne désormais, au nom du nationalisme turc et du panislamisme, vers d’autres horizons.