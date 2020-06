La justice russe a condamné lundi à 16 ans de prison l'Américano-Britannique Paul Whelan pour espionnage, une condamnation "politique" selon l'intéressé, et qui pourrait ouvrir la voie à un échange de prisonniers entre Moscou et Washington. Le juge d'un tribunal de Moscou où se tenait le procès a précisé que Paul Whelan purgerait sa peine dans "un camp à régime sévère", selon un journaliste de l'AFP présent.

L'ancien marine de 50 ans, qui comparaissait détenu dans un box en verre lors de l'audience, brandissant une feuille sur laquelle était écrit "simulacre de procès", a clamé une fois de plus son innocence. Dès l'annonce du verdict, il a annoncé son intention de faire appel et demandé au président américain Donald Trump d'intervenir en sa faveur.

"C'est un procès politique, un procès honteux. Nous avons prouvé mon innocence", a-t-il affirmé avant sa condamnation. "J'ai besoin que le président américain, le Premier ministre du Canada, que l'Irlande et le Royaume-Uni agissent de manière décisive", a lancé M. Whelan, qui possède également les nationalités irlandaise et canadienne.

Les Etats-Unis se sont dits "indignés" par ce verdict et ont réclamé une "libération immédiate" de Paul Whelan, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo dénonçant "un procès secret, avec des preuves gardées secrètes, et sans droits appropriés pour la défense". L'accusé a été jugé à huis-clos.

Le frère jumeau de l'accusé, David Whelan, a lui dénoncé "une injustice", dans un communiqué.

Pour l'accusation, M. Whelan est un officier du renseignement américain bien entraîné. Lui s'en défend, accusant les Russes de prétendre avoir "arrêté un James Bond en mission", alors qu'en réalité ils ont "kidnappé un Mister Bean en vacances", en référence au célèbre espion de fiction et au personnage maladroit joué par le Britannique Rowan Atkinson.

M. Whelan avait été arrêté en décembre 2018 en plein "acte d'espionnage", selon les services de sécurité russes (FSB). L'accusé soutient avoir été piégé par une de ses connaissances qui lui a transmis une clé USB contenant ce qu'il pensait être des photographies prises pendant un séjour précédent en Russie en sa compagnie.

Possible échange

Le parquet russe avait requis fin mai contre Paul Whelan 18 ans de prison, un peu moins que la peine maximale de 20 ans prévue pour ces accusations. Cette affaire est l'une des nombreuses sources de tensions entre Moscou et Washington. Elle s'ajoute aux différends sur le conflit ukrainien, à la guerre en Syrie et au maintien de la parité stratégique entre les deux grandes puissances.

L'avocat de l'accusé, Vladimir Jerebenkov, a affirmé après le verdict que son client pourrait être échangé contre deux Russes détenus aux Etats-Unis, le célèbre ex-vendeur d'armes Viktor Bout et le pilote Konstantin Iarochenko, détenu pour trafic de drogue. Selon l'avocat, un échange était en discussion depuis décembre et pourrait être décidé si la peine de Paul Whelan était confirmée en appel d'ici 2 mois et demi. Le vice-président de la commission des Affaires étrangères de la chambre basse du parlement russe, Alexeï Tchepa, a également évoqué cette possibilité lundi. "Un tel échange peut avoir lieu", a-t-il déclaré à l'agence publique Ria Novosti, mais il faut "échanger (Whelan) contre les deux, à la fois Bout et Iarochenko".

"J'espère vraiment que cet échange aura lieu", a déclaré pour sa part la femme du pilote russe, Viktoria Iarochenko, à l'agence Interfax.

Directeur de la sécurité d'un fabricant américain de pièces détachées dans le secteur automobile, Paul Whelan assure qu'il était en Russie pour un mariage au moment de son arrestation. Lui et ses proches ont fait valoir qu'il n'a pas été correctement soigné d'une hernie en prison. Il a été opéré depuis. M. Whelan assure aussi avoir subi de mauvais traitements de la part de gardiens de prison, des accusations rejetées par la Russie.