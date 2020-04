Le nombre officiel de personnes décédées du coronavirus aux Pays-Bas était lundi de 4.518, selon l'Institut royal de santé publique et d'environnement (RIVM), soit 43 de plus que la veille. Il s'agit de la hausse la plus faible depuis le 23 mars, lorsqu'on avait enregistré 34 nouveaux décès.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 65 unités pour atteindre 10.521. Là aussi, on n'avait plus enregistré un chiffre aussi faible depuis le 16 mars (43). Le nombre officiel de contaminations a augmenté de 400 en 24 heures pour atteindre 38.245. Le nombre réel est cependant plus élevé, tout le monde n'étant pas testé.