Peu importent les innombrables irrégularités et les nombreux cadeaux offerts aux Russes, l'objectif est atteint pour Vladimir Poutine

Pendant une semaine, les Russes ont été consultés sur la réforme constitutionnelle. Elle a été entérinée, non sans irrégularités et pressions. Elle permet à M. Poutine de se représenter aux élections de 2024 et 2030. Récit.